Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8084
  • 6,4435
  • 274.053
  • 108011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Tilkiler'den Vedat'a 140 milyon

Tilkiler'den Vedat'a 140 milyon

Tilkiler'den Vedat'a 140 milyon

Premier Lig’de ikinci sırada bulunan Leicester City, 33 yaşındaki golcüsü Jamie Vardy’ye alternatif olarak Vedat Muriqi’yi transfer etmek istiyor. İngiliz ekibinin önerdiği rakam ise 18 milyon pound.

Aksam.com.tr

FENERBAHÇE’DE ve Kosova Milli Takımı’nda attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriqi için Avrupa’nın önemli liglerinden transfer haberleri gelmeye devam ediyor. İtalyan ve İngiliz ekiplerinin talip olduğu Vedat Muriqi için en ciddi iddialardan biri de Leicester City oldu. Dün İngiliz basınında Premier Lig’de ikinci sırada yer alan Çağlar Söyüncü’nün ekibinin Vedat için 18 milyon poundu (140 milyon TL) gözden çıkardığı belirtildi. Başta www.leicestermercury.co.uk olmak üzere birçok İngiliz sitesi, Vedat Muriqi’yi yakından izleyen Tilkilerin, devre arasında transferi resmen bitirmeyi planladığını yazdı. 

STiLi VE GOLCÜLÜĞÜ ZLATAN GiBi

Ligde üst sıraları zorlayan Leicester Yönetimi, 33 yaşındaki golcüsü Jamie Vardy ile rekabet edebilecek ve onun olmadığı zamanlarda eksikliğini hissettirmeyecek golcü olarak F.Bahçe’nin yıldızını görüyor. Haberlerde 25 yaşında olan Vedat, stiliyle ve saç kesimiyle Zlatan İbrahimovic’e de benzetildi, Avrupa’da bu sezon çığır açan golcülerden biri olduğu öne sürüldü. Tilkiler’in istediği golcüyle Monaco ve E.Frankfurt’un da ilgilendiği bilgisi verildi. Leicester City’nin bu oyuncu için harcayacak parasının da olduğu hatırlatılarak, “Brendan Rodgers, Tilkilerin bu çizgide ilerlemesi için Vedat’ın yararlı olacağını düşünüyor. Vardy şu an formda ancak 33 yaşında ve dikkatli olması gerek” tavsiyesinde de bulunuldu

 


'Aşkım uğruna dükkan bastım'
Yıllar sonra ekrana dönen Yasemin Özilhan'dan beklenen açıklama!
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin barışması an meselesi!
Şeyma Subaşı iddiaları doğruladı: Kapatıyoruz!
'Ben sette herkesle el eleyim'
<p>Olay, Şehit Halil İbrahim Caddesi´nde saat 11.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre

İstanbul´da İş Adamına Silahlı Saldırı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Tekirdağ'da balıkçıların ağına iki köpek balığı takıldı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları