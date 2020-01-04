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  3. Tigres, Beşiktaş iddialarını yalanladı: Enner Valencia için teklif almadık

Tigres, Beşiktaş iddialarını yalanladı: Enner Valencia için teklif almadık

Tigres, Beşiktaş iddialarını yalanladı: Enner Valencia için teklif almadık

Tigres Başkanı Miguel Garza, adı Beşiktaş ile transfer dedikodularına karışan Enner Valencia için bir teklif almadıklarını söyledi.

Meksika basınına konuşan Garza, "Şu ana kadar bir şey yok. Ne Beşiktaş'tan, ne de oyuncunun temsilcilerinden böyle bir teklif gelmedi. Sezon sonunda sözleşmesi bittiği için iddialar da olacak, bunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki Ekvadorlu golcü, West Ham'dan 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Tigres'te bu sezon 18 maçta 1135 dakika oynadı ve gol atamazken, 2 asist yaptı.

(Sporx)


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