Tiago Lopes: İlk sezonda ilk 5 hedefi konulmaması gerekir

Futbolculardan Tiago Lopes ve Burak Çalık, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecekleri maçın hazırlıkları öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yeşil-siyahlı takımın sağ bek oyuncusu Tiago Lopes, hafta sonu önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti.

Çaykur Rizespor maçını kazanmak için sahada ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Lopes, şöyle dedi:

"Durumun aslında çok pozitif olmadığını biliyoruz. Bu durumu tersine çevirebilmek için çok çalışıyoruz. Bizim maç maç ilerlememiz gerekiyor. İlk sezonda ilk 5 hedefi bana göre konulmaması gerekir. Böyle hedefler koymak çok sağlıklı olmayabilir. Biz kulübü ligde kalıcı hale getirmek istiyoruz. Kulüp bu sezon ligde kalırsa gelecek sezonlar için daha iyi bir ortam oluşacağını düşünüyorum. Bu sezon her maça ayrı bir final olarak bakmamız gerekiyor."

Burak Çalık: "Kötü oynamıyoruz"

Forvet oyuncusu Burak Çalık ise, milli maç arasında takımın oldukça güzel bir çalışma yaptığını söyledi.

Sıkıntılı süreçten çıkmak istediklerini ifade eden Çalık, şöyle konuştu:

"Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bazı şeyleri rayına oturtmak için içeride kazanmamız gerekiyor. Aslında kötü oynamıyoruz, bazı şeyleri iyi yapıyoruz. Sadece eksik olan, sonuca ulaşmak. Onu da bu hafta elde etmek istiyoruz. İyi çalıştık, karşılığını almak istiyoruz. Herkes kazanmamız gerektiğini biliyor. Şu an tek eksiğimiz galibiyet. İnşallah hafta sonu oynayacağımız maçtan gülen taraf biz olmak istiyoruz."

Öte yandan Denizlisporlu oyuncular Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.