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aksam.com.tr
  • 03 Ekim 2020 Cumartesi 14:56
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THY Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Pierria Henry

THY Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Pierria Henry

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THY Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Baskonia'nın Real Madrid'i 76-63 mağlup ettiği maçta 23 sayı, 6 asist ve 2 ribaund ile oynayan ABD'li basketbolcu Pierria Henry seçildi.

THY Euroleague’de normal sezonun ilk haftası tamamlanırken, haftanın MVP’si (En değerli oyuncu) de belli oldu. Baskonia’nın evinde Real Madrid’i 76-63’lük skorla yendiği müsabakada yıldızlaşan Pierria Henry ilk haftanın MVP’si seçildi. ABD’li oyuncu, mücadeleyi 23 sayı, 6 asist ve 2 ribaund ile tamamladı. 27 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 32 verimlilik puanı aldı.

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