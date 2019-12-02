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THY Euroleague'de haftanın MVP'si Shane Larkin

THY Euroleague'de haftanın MVP'si Shane Larkin

Bayern Münih'e karşı attığı 49 sayıyla Euroleague tarihine geçen Shane Larkin haftanın MVP'si seçildi.

Anadolu Efes forması giyen ABD'li basketbolcu Shane Larkin, THY Euroleague'de 11. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Larkin, Anadolu Efes'in Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 104-75 yendiği mücadelede 53 verimlilik puanıyla oynayarak 11. haftanın MVP unvanını elde etti.

Karşılaşmada 49 sayı kaydeden ABD'li yıldız basketbolcu, THY Euroleague tarihinde bir maçta en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırmıştı. 

Larkin'i 30 verimlilik puanıyla Olympiakos'tan Nikola Milutinov, 29 verimlilik puanıyla Valencia'dan Bojan Dubljevic takip etti.


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