THY Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i devirdi

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko organizasyonda ikinci galibiyetini alırken, Anadolu Efes ise ikinci maçını da kaybetti. Sarı-lacivertli ekibin ribauntlarda Anadolu Efes'e 44-22 üstünlük sağlaması da dikkati çekti.
Oldukça tempolu başlayan karşılaşmanın ilk 4 dakikasını Fenerbahçe Beko, Ulanovas'ın etkili oyunuyla 10-7 üstün geçti. Simon'un hücumda verdiği 8 sayılık katkıyla 10-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 8. dakikada skoru 17-10'a getirdi. Kalan bölümde Fenerbahçe Beko'nun Melih Mahmutoğlu, Brown ve Vesely ile bulduğu basketlere Micic, Pleiss ve Dunston'la yanıt veren Anadolu Efes, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, 9-0'lık seri yakalayarak 14. dakikada öne geçti: 23-25. Skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği kalan bölümde sarı-lacivertli ekip, De Colo'nun skorer oyunuyla soyunma odasına 42-35 üstün gitti.
Üçüncü periyotta iki ekip de skor üretmekte zorlandı. Takımlar, ilk 5 dakikada 6'şar sayı kaydedebildi. Anadolu Efes, Beaubois ve Simon'un üst üste kazandırdığı basketlerle 28. dakikada öne geçti: 51-50. Son bölümde dış atışlardan peş peşe 3 isabet bulan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 61-54 önde girdi.
Dördüncü çeyrekte Anadolu Efes, Simon ve Anderson'un art arda basketleriyle 35. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 62-63. Yaptığı etkili savunmayla lacivert-beyazlı takımı top kayıplarını zorlayan ve savunma ribauntlarında hata yapmayan Fenerbahçe Beko, De Colo'nun basketiyle 38. dakikada farkı ilk kez çift hanelere çıkardı: 64-74. Sarı-lacivertli takım, karşılaşmadan 80-71 galip ayrıldı.
Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti.
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