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THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisine doğru

THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisine doğru

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupla Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yla oynacakları maçı kazanmak için tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını ifade etti.

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Perşembe günü Fenerbahçe Beko ile deplasmanda yapacakları maçı kazanmak için tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını söyledi.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Ataman, Fenerbahçe Beko ile önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin en iyi antrenörüne ve en kapasiteli kadrosuna sahip bir takım. Şu an sıralamada bulundukları yer bir ölçü değil. Zor bir maç bizi bekliyor. Şu ana kadar THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda çok zor 5 maç kazandık. Perşembe akşamı da aynı şekilde kararlı, sakin ve takım oyunu oynayarak kazanmak için tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Chris Singleton ise Fenerbahçe Beko ile zor bir maç oynayacaklarını vurgulayarak, "Derbi mücadelesi yoğun duyguların olduğu bir maç olacak. Bizim için çok önemli bir maç. Sıralamadaki birinciliğimizi korumak istiyoruz. Bunun için de galip gelmeliyiz ve bu galibiyetin de bizim için öneminin farkındayız. Kazanmak için elimizden geleni ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)


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