THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın ve 23 Aralık Çarşamba günü 9 karşılaşma yapılacak.
Yedi galibiyeti bulunan Anadolu Efes, yarın İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Beş galibiyete sahip Fenerbahçe Beko ise Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak. İki takım, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 23 Aralık Çarşamba günü saat 20.45'te karşılaşacak.
PROGRAM
THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.00 Zenit (Rusya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan)
20.30 Anadolu Efes - Barcelona (İspanya)
22.15 Maccabi Playtika (İsrail) - Panathinaikos (Yunanistan)
22.45 ASVEL (Fransa) - CSKA Moskova (Rusya)
23.00 Real Madrid (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya)
23 Aralık Çarşamba:
20.00 Zalgiris (Litvanya) - Bayern Münih (Almanya)
20.45 Fenerbahçe Beko - Olympiakos (Yunanistan)
22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - TD Systems Baskonia (İspanya)
23.00 Valencia (İspanya) - Khimki (Rusya)
Lille'de forma giyen milli yıldız Burak Yılmaz, Paris Saint-Germain'le 0-0 biten karşılaşmada fileleri havalandıramadı ancak son saniyelerde yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.
DETAY
• Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lille'in gol bulmak için yüklendiği kritik bir anda top PSG köşe gönderine yakın bir yerde Burak Yılmaz'a çarparak taca çıktı ancak hakem taç atışını Lille lehine verdi.
• Burak topun kendisinden çıktığını hakeme anlattı. Bunun üzerine maçın hakemi François Letexier, yıldız futbolcuya centilmence hareketinden dolayı teşekkür ederek kararını değiştirdi, atışı PSG'ye verdi.
• Kritik bir anda dürüstçe davranan 35 yaşındaki milli futbolcunun davranışı lkış topladı.
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