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Thomas Tuchel: PSG'deki geleceğimden endişeliyim

Thomas Tuchel: PSG'deki geleceğimden endişeliyim

Fransa Ligu 1'de şampiyonluğunu daha önce ilan eden Paris Saint-Germain'de teknik direktör Thomas Tuchel, son hafta oynanan Reims maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Juventus, Roma, Tottenham ve Bayern Münih gibi önemli kulüplerle ismi anılan Tuchel, Paris Saint-Germain'deki geleceği hakkında konuştu.

"AÇIKÇASI ENDİŞELİYİM"

Thomas Tuchel, "Açıkçası kulüpteki geleceğim hakkında endişeliyim. Sanki herkes, benim bilmediğim bir şeyler biliyor. Futbolda her şey olabilir. Neler olacağını göreceğiz" dedi.

Tuchel'in çalıştırdığı PSG, bu sezon Fransa Ligue 1'de 38 maçta 29 galibiyet, 4 beraberlikle 91 puan topladı.

(Sporx)

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