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aksam.com.tr
  • 09 Aralık 2020 Çarşamba 23:17
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Thomas Tuchel: 'İlk yılda böyle sonuçlar olabilir'

Thomas Tuchel: 'İlk yılda böyle sonuçlar olabilir'

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PSG teknik direktörü Thomas Tuchel, 5-1 biten Başakşehir karşılaşmasının ardından görüşlerini dile getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e konuk oldu. Dördüncü hakemin Pierre Webo'ya karşı ırkçı söylemde bulunduğu karşılaşma dün yarıda kalmıştı. Bugün 14. dakikada kaldığı yerden devam eden mücadelenin kazananı PSG oldu.

Neymar 21, 38 ve 50. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken Fransız ekibinin diğer gollerini 42. ve 62. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Medipol Başakşehir'in tek golü ise 57. dakikada Mehmet Topal'dan geldi. 5-1 biten karşılaşmanın ardından PSG 12 puana ulaştı ve grubu lider tamamladı. Medipol Başakşehir ise topladığı 3 puanla Avrupa'ya veda etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan PSG teknik direktörü Tuchel, yaşanan olaylarla ilgili olarak "Bence her şey söylendi. Dün ve bugün duruşlar sergilendi. Irkçılığa karşı net bir duruştu. Şimdi daha fazla konuşmamalı ve soruşturmayı beklemeliyiz" dedi.

"3 maçın ardından 3 puanımız vardı. Önümüzde 3 final vardı, elenmemiz yakındı. Kalitemizi ve kapasitemizi gösterip öz güven kazandık" diyen Tuchel, "Takımımın böyle bir performans sergilemesi gerekiyordu. Bu gruptan lider çıktığımız için çok mutluyum. Başakşehir bugün kazanamadı ama ilk maçta çok iyilerdi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk yılınız genelde böyle geçer. Biraz daha tecrübeyle beraber rakipleri avantaj yakaladı. Onlara karşı oynamak iyi bir deneyimdi, büyük bir saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı. 

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