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  3. Thomas Tuchel, Galatasaray maçı öncesi rotasyona gidiyor

Thomas Tuchel, Galatasaray maçı öncesi rotasyona gidiyor

Thomas Tuchel, Galatasaray maçı öncesi rotasyona gidiyor

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakiplerinden Paris Saint-Germain'de teknik direktörü Thomas Tuchel, Reims ile oynayacakları maçta rotasyona gideceğini belirtti.

Alman teknik adam, Reims maçı hakkında konuşurken ''Real Madrid ile yoğun bir maç oynadık, ardından Lyon deplasmanına gittik. Yorucu bir maç trafiğindeyiz. Üç gün sonra Bordeaux deplasmanına gidip ardından Galatasaray ile oynayacağız. Tüm oyuncularımı oynatamam, bazılarını Şampiyonlar Ligi öncesi dinlendirmem gerekiyor.'' sözlerini kullandı.

''TAKIMIMI AÇ GÖRMEK İSTİYORUM''

Tuchel, ''Herkese oynama şansı vermek istiyorum. Takımım sürekli aç görmem gerekiyor. Tabii ki kadroda bulunan herkes forma giyebilir. Belki insanlar görmüyor olabilir ama burada işler böyle yürüyor.'' dedi.

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