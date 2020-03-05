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aksam.com.tr
  • 05 Mart 2020 Perşembe 21:50
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  • 05 Mart 2020 Perşembe 21:50

Thomas Kahlenberg'de koronavirüs tespit edildi

Thomas Kahlenberg'de koronavirüs tespit edildi

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Danimarkalı eski futbolcu Thomas Kahlenberg'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Brondby Kulübü, Danimarka Süper Lig'de 1 Mart Pazar günü Lyngby'yi ağırladıkları maçı statta izlemeye gelen Kahlenberg'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve karantinaya alındığını duyurdu.

Kısa süre önce Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan döndüğü ifade edilen 36 yaşındaki Kahlenberg'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Aralarında Brondbyli futbolcu Joel Kabongo, Lyngbyli oyuncular Martin Ornskov, Kasper Jorgensen ve Patrick da Silva'nın da yer aldığı, Kahlenberg ile temasta bulunan 13 kişinin daha karantina için evlerine gönderildiği kaydedildi.

Ayrıca koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla Brondby Stadı'nda Kahlenberg ile direkt temasta bulunan kişilerin kulüple irtibata geçmesi gerektiği vurgulandı.

Kahlenberg, profesyonel kariyeri sırasında 2001-2017 yıllarında Danimarka'da Brondby, Fransa'da Auxerre ve Evian ile Almanya'da Wolfsburg formaları giydi. Orta saha oyuncusu olarak görev yapan Kahlenberg, Danimarka Milli Takımı'nda ise 47 kez sahaya çıktı.

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