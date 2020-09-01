Thiam: 'Taraftarların bu maçta olmasını isterdim'

Fenerbahçe'nin hazırlık maçında Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettiği mücadelede hat-trick yapan Mame Thiam, maç sonrasında konuştu.
Taraftarların da yıldızlaştığı maçı tribünde izleyemesine üzüldüğünü kaydeden golcü isim, "Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Koronavirüs salgını olduğu için üzgünüm, taraftarların bu maçta olmasını isterdim. Önemli olan takım olarak kazanmaktı. Antrenmanda çalıştıklarımızı sahada oynadık, bence iyi iş çıkardık. Lige iyi başlamak adına çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Galatasaray, ilk yarıda seyircisiz oynanan maçların karşılığında 2. yarıda da aynı maçların seyircisiz oynanması için TFF'ye başvurdu.
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Şenol Güneş, “Bizim talep ettiğimiz bir oyuncu başka bir yeri seçiyorsa ona saygı duyuyorum. Ama talep edipte düşünüp, orası, burası pazarlık yapıyorsa o zaten bize ait olmasın daha iyi” diye konuştu.