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aksam.com.tr
  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:29
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  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:37

Beşiktaş, Thiago Maia için Lille ile görüşmelere başladı

Beşiktaş, Thiago Maia için Lille ile görüşmelere başladı

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Beşiktaş, Thiago Maia'yı kiralamak için Fransız ekibi Lille ile görüşmelere başladı. Peki Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Thiago Maia kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide görev alıyor? Detaylar haberimizde...

Ön libero transferi için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, 22 yaşındaki Thiago Maia transferi için Lille ile görüşmelere başladı. Siyah-Beyazlılar, Brezilyalı futbolcuyu kiralamak istiyor.

THIAGO MAIA KİMDİR?

Kariyerine Santos altyapısında başlayan 22 yaşındaki Thiago Maia, 2017 yılında 14 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lille'e transfer oldu. Brezilyalı ön libero, bu sezon 2 lig maçında 44 dakika forma giyen Thiago Maia, geçtiğimiz sezon 27 resmi karşılaşmada forma giydi ve 1 asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun Lille ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(TRT Spor)

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