Thiago Alcantara koronavirüse yakalandı

1+1 yıllık imzalar atılıyor! Maaşında büyük fedakarlık

Mbwana Samatta'dan sonra bir forvet transferi daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve hala herhangi bir takımla anlaşmayan Papiss Cisse'yi kadrosuna katıyor. Senegalli golcünün maaş talebinde fedakarlık yaptığı ve 1+1 yıllık imzaların atılmak üzere olduğu belirtiliyor.