Liverpool'un yeni transferi tecrübeli orta saha Thiago Alcantara, koronavirüse yakalandı. Liverpool'dan yapılan açıklamaya göre, Alcantara, evinde izolasyon altında.
29 yaşındaki oyuncu, kısa bir süre önce Alman devi Bayern Münih'ten İngiliz devine transfer olmuş ve Kırmızıların, Chelsea karşısındaki 2-0'lık galibiyetinde yedek soyunarak ilk maçına çıkmıştı.
Mbwana Samatta'dan sonra bir forvet transferi daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve hala herhangi bir takımla anlaşmayan Papiss Cisse'yi kadrosuna katıyor. Senegalli golcünün maaş talebinde fedakarlık yaptığı ve 1+1 yıllık imzaların atılmak üzere olduğu belirtiliyor.
Bulgaristan basını, Levski Sofya'da forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Stanislav Ivanov'un Galatasaray'a transferinin an meselesi olduğunu yazdı.
Süper Lig'de harikalar yaratan Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye ve Lucas Biglia gibi isimleri kadrosuna katarak da adından söz ettirdi. İstanbul ekibinin sıradaki bombası ise Mario Balotelli.
Fenerbahçe Kulübünün "Birlikte daha güçlüyüz" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında diğer Süper Lig ekiplerine ait formaların Fenerium'daki satışı başladı.
Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan, TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Evde bizi izleyen seyircilerimize güzel bir galibiyet armağan etmek isteriz. Onlar da pandemi kuralları çerçevesinde galibiyeti evlerinde kutlarlar." dedi.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Semih Kaya transferini açıkladı.