  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Haziran 2020 Cuma 17:47
  • |
  • Son Güncelleme:

Thiago Alcantara 3 hafta yok

Thiago Alcantara 3 hafta yok

Paylaş

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in İspanyol orta saha oyuncusu Thiago Alcantara, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Bayern Münih Kulübü, Almanya Kupası yarı finalinde Eintracht Frankfurt'a karşı 2-1 kazanılan maçta sakatlanan Alcantara'nın kasığından operasyon geçirdiğini duyurdu.

Üç hafta forma giyemeyeceği açıklanan 29 yaşındaki Alcantara'nın 4 Temmuz'da Bayer Leverkusen ile oynanacak kupa finaline yetişmesinin beklendiği ifade edildi.

Thiago Alcantara, bu sezon Bayern Münih formasıyla 35 maça çıktı ve 3 gol attı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig paylaşımı: Mekanın sahibi geri geliyor

title

Michael Schumacher'in ameliyat edileceği iddiasına ailesinden cevap geldi

title

TOFAŞ, Nuni Omot'u kadrosuna kattı

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

Fener'in yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yönetim 2 gün önce ima etmişti
Fener'in yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yönetim 2 gün önce ima etmişti

Fener'in yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yönetim 2 gün önce ima etmişti

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada “Sezon sonunda yapacağımız açıklamalarla taraftarlarımızın gönlüne su serpeceğiz” diyerek ses getirecek transferler yapılacağını belirtmişti. Fransız televizyonu RMC Sport bugün geçtiği haberde, PSG ile yollarını ayırmaya hazırlanan Eric Maxim Choupo-Moting'e Fenerbahçe ve Schalke 04 teklif götüreceğini iddia etti.

Güle güle Feghouli! İşte Cimbom'un yeni sağ kanadı
Güle güle Feghouli! İşte Cimbom'un yeni sağ kanadı

Güle güle Feghouli! İşte Cimbom'un yeni sağ kanadı

Koronavirüs salgını sonrası transferde strateji değişikliğine giden Galatasaray, genç ve gelecek vaat eden ayaklara yönelmişti. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Kırmızılılar için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray'ın Carles Perez'e teklif götürdüğü öne sürüldü. Haberde 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun da Cimbom'a gelmek istediği detayı verildi.

Cimbom güne transfer haberiyle uyandı! Anlaşma sağlandı
Cimbom güne transfer haberiyle uyandı! Anlaşma sağlandı

Cimbom güne transfer haberiyle uyandı! Anlaşma sağlandı

Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mariano ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırma kararı alan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de istediği sağ bek Omar Elabdellaoui ile prensip anlaşmasına vardı. 28 yaşındaki Norveçli futbolcunun Olympiakos ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Beşiktaş'tan tarihi kampanya
Beşiktaş'tan tarihi kampanya

Beşiktaş'tan tarihi kampanya

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-beyazlı kulüp için başlattıkları bağış kampanyasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaşımıza verecekleri her kuruşun yerinde kullanacağını ve bu konuda da şeffaf olacağımıza söz veriyorum" dedi.

Cimbom 'Yeni Melo' ile anlaştı! İmzayı atıyor
Cimbom 'Yeni Melo' ile anlaştı! İmzayı atıyor

Cimbom 'Yeni Melo' ile anlaştı! İmzayı atıyor

Jean Michael Seri'nin akıbetinin belirsizliğini koruduğu Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Belçika basını, Sarı-Kırmızılıların 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha Fabinho'nun transferini bitirmek üzere olduğunu yazdı. Sao Paulo ile sözleşmesi 2 hafta sonra bitecek olan 1999 doğumlu futbolcu, stiliyle Felipe Melo'ya benzetiliyor.

Terim'den beklenmedik karar! Taraftarlar şaşkın
Terim'den beklenmedik karar! Taraftarlar şaşkın

Terim'den beklenmedik karar! Taraftarlar şaşkın

Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, taktik provalarda orta saha merkezinde Lemina, Seri, Ömer Bayram üçlüsünü deniyordu ancak tecrübeli hoca son çalışmada karar değiştirdi ve Lemina ile Seri'nin yanında Younes Belhanda'yı görevlendirdi. Terim, idman sonrası da Faslı yıldızla görüşme gerçekleştirdi.

Schumi'yle ilgili flaş iddia! Ailesinden açıklama geldi
Schumi'yle ilgili flaş iddia! Ailesinden açıklama geldi

Schumi'yle ilgili flaş iddia! Ailesinden açıklama geldi

Alp Dağları'nda kayak yaparken geçirdiği talihsiz kaza sonrası 7 yıldır komada olan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Alman pilotun yeniden ameliyat edileceği öne sürülürken Schumacher'in ailesi, operasyonun koronavirüse bağlı sağlık riskleri devam ederken gerçekleşmeyeceğini belirtti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.