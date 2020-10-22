The Sun: Fenerbahçe, Welbeck'e haftalık 140 bin pound teklif etti

AKŞAM

İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Sun, Fenerbahçe'nin Danny Welbeck'e sarı-lacivertli formayı giymesi için astronomik bir teklifte bulunduğunu yazdı.

Transfer sezonu kapandı fakat iddialar birbiri arkası devam ediyor. Transfer sezonuna damga vuran Fenerbahçe ile ilgili bir iddia daha İngiliz basınından geldi.

BRIGHTON'A GİTTİ

The Sun’ın haberine göre, Fenerbahçe, Danny Welbeck’e haftalık 140 bin pound maaş teklif etti ancak oyuncu Premier Lig’de oynamak istediği için daha düşük ücretle Brighton’a imza attı.