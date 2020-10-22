The Sun: Fenerbahçe, Welbeck'e haftalık 140 bin pound teklif etti

Transfer sezonu kapandı fakat iddialar birbiri arkası devam ediyor. Transfer sezonuna damga vuran Fenerbahçe ile ilgili bir iddia daha İngiliz basınından geldi.
BRIGHTON'A GİTTİ
The Sun’ın haberine göre, Fenerbahçe, Danny Welbeck’e haftalık 140 bin pound maaş teklif etti ancak oyuncu Premier Lig’de oynamak istediği için daha düşük ücretle Brighton’a imza attı.
Juventus'ta göğsümüzü kabartan milli futbolcumuz Merih Demiral, İtalyan basını tarafından yakın markaja alındı. İtalyanlar, genç stoper için "ez az 50-60 milyon euro" ifadesini kullandı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe yönetimi, yeni sezona harika bir giriş yapan ve performansını her hafta daha da yukarıya taşıyan Ozan Tufan için beklenen hamleyi yaptı. Avrupa'dan talipleri artan milli futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 20 milyon euro olarak güncellendi.
Milliyet Gazetesi yazarı Atilla Gökçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yakın bir dostuyla yaptığı konuşmaları bugünkü köşesine taşıdı.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları Villarreal maçı için "En zor maçımıza çıkacağız ama ilk maçlar belli olmaz." dedi.
İspanya'nın Villarreal takımının teknik direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a karşı oynayacakları maç için "Heyecanlı, hırslı ve rakibe saygılıyız." dedi.