Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8334
  • 6,4119
  • 280.819
  • 101388
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. The Sun, Cenk Tosun'un ocak ayında Katar'ın Al Gharafa ekibine transfer olacağını yazdı

The Sun, Cenk Tosun'un ocak ayında Katar'ın Al Gharafa ekibine transfer olacağını yazdı

The Sun, Cenk Tosun'un ocak ayında Katar'ın Al Gharafa ekibine transfer olacağını yazdı

İngiliz basını, Everton’da forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun’un devre arası transfer döneminde Katar ekiplerinden Al Gharafa’ya transfer olacağını yazdı.

The Sun Gazetesi, Premier Lig’de bu sezon hayal kırıklığı 11’i hazırlarken milli futbolcuyu da listeye aldı. Haberde Cenk için “Bu sezon kızağa çekildi. Teknik Direktör Silva’nın gözüne giremeyen Cenk ligde sadece 1 maçta forma giyerken 35 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki forvet Katar takımlarından Al Gharafa’nın takibinde, devre arası Everton’dan ayrılabilir” yorumu yapıldı.

Hayal kırıklığı 11’inde Mesut Özil’de yer aldı.

(Star)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kenan İmirzalıoğlu trafiği birbirine kattı!
Yağmur Sarnıç'tan Emre Aşık'a bir şok daha!
'Kurşun' dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
8 bin TL'lik cep telefonuyla ceviz kırdı, sosyal medyada olay oldu
Çağatay Ulusoy'un gurur gecesi

Milli Savunma Bakanlığı Türk Askerlerini Paylaştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon: 74 gözaltı kararı

Kaşıkçı Elması yeniden sergilenmeye başladı