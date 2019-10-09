The Sun, Cenk Tosun'un ocak ayında Katar'ın Al Gharafa ekibine transfer olacağını yazdı

The Sun Gazetesi, Premier Lig’de bu sezon hayal kırıklığı 11’i hazırlarken milli futbolcuyu da listeye aldı. Haberde Cenk için “Bu sezon kızağa çekildi. Teknik Direktör Silva’nın gözüne giremeyen Cenk ligde sadece 1 maçta forma giyerken 35 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki forvet Katar takımlarından Al Gharafa’nın takibinde, devre arası Everton’dan ayrılabilir” yorumu yapıldı.

Hayal kırıklığı 11’inde Mesut Özil’de yer aldı.

(Star)