Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) 1. Genel Kurulu yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleştirilen genel kurulda, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

Genel kurulda yapılan seçimlere 124 delegeden 68'i katıldı. Seçimlere tek aday giren Cengiz Toksöz, 61 oy alarak yeni kurulan federasyonun ilk başkanı oldu.

Kasapoğlu: "Önemli bir başlangıç"

Seçimlerden önce konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun ülke için, gelecek nesiller için önemli bir kavram, önemli bir olgu olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin en genç nüfuslardan birine sahip olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Yeni kurulan bu federasyon, hem yeni nesilleri geleneklerimizle geleceğe taşıma hem de eskiden beri güçlü olduğumuz branşı daha güçlü bir şekilde dünyada temsil etme adına önemli bir adım, önemli bir başlangıç." değerlendirmesinde bulundu.

"En köklü medeniyetlerin torunlarıyız." diyerek sözlerini sürdüren Kasapoğlu, "Bu önemli gücü ve avantajı, sporun birleştirici, dönüştürücü gücüyle çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıma imkanımız var. Bu imkanları değerlendirecek insan kapasitemiz de var. Okçular Vakfının mahalle bazlı, semt bazlı sağladığı başarı ve uyandırdığı alaka bizler için örnek bir model." ifadelerini kullandı.

Hem sporu tabana yayma hem de gençleri sporda başarıya yönlendirme adına bakanlık, hükümet ve devletin çok önemli çabaları olduğunu belirten Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu anlamda 17 yıllık iktidar sürecinde gerçekleşen çok önemli adımlar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi ve sporu önemsemesi bu anlamda bizim en büyük avantajlarımızdan biri. Sporu tabana yayma konusunda ciddi mesafeler almaya ihtiyacımız var. Toplum olarak sporu günlük hayata mutlaka dahil etmemiz gerekiyor. Spor kültürünü topluma yaymadan, sporu hayatın bir parçası haline getirmeden, bu kadar tesis, bu kadar yatırım, bu kadar ilgi bir anlamda istediği hedefe ulaşmayacak. Federasyonlarda kurumsallaşma anlamında önemli eksiklerimiz var. Amacımız insanımızı sporla buluşturmak, gençlerimizi her anlamda daha güçlü kılmak."

Erdoğan: "Geçmişi olmayan toplumlar, geleceklerini kaybederler"

Genel kurulda konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Bu spora hizmet, kültürümüze, geleneğimize, geleceğimize hizmettir." dedi.

Federasyonun kuruluş genel kurulunun hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulunan Erdoğan, "Çünkü geçmişi olmayan toplumlar geleceklerini kaybederler. Kendilerine ait olmayan geleceklerin parçası olurlar. Onun için geleneksel sporlar önemli, onun için Türk geleneksel okçuluğumuz çok önemli." ifadelerini kullandı.

Okçular Vakfı'nda 2013 yılında bir serüvene başladıklarını anlatan Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:

"Okçular Tekkesi'nde yaptığımız Fetih Kupası'na dünyanın dört bir yanından geleneksel okçular her yıl gelmekte. Bu işe gönül verenler için İstanbul en önemli cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Dünyada geleneksel okçulukla, olimpik ve makaralı okçuluğun yan yana yarıştığı en büyük etkinliği de İstanbul'da yapmış oluyoruz. Dünya Etnospor Konfederasyonunu kurarak, dünyada geleneksel sporların popülerleşmesiyle ilgili bir mücadeleye giriştik. Antalya ve Almatı'da yaptığımız toplantılarda, bu mücadelenin bir karşılık gördüğünü anlıyoruz. Dünyanın kültürel zenginliklerinin solmaması, renklerinin azalmaması için, geleneksel kültürlerin, geleneksel sporların yaşamasının önemiyle ilgili verdiğimiz mesajın gerçekten karşılık bulduğunu ve anlaşıldığını görüyoruz. Geleneksel okçuluğumuzda son beş yılda çok büyük atılım yaptık."

Başkan Bilal Erdoğan, Fetih Kupası'na bu sene geleneksel okçulukta 3 bine yakın başvuru aldıklarını hatırlatarak, "Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu çiçeği burnunda bir federasyon olmasına rağmen, yüzün üzerinde kulüp, 3 binin üzerinde lisanslı sporcuya ulaşacak bir potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bu, Türkiye'deki federasyonlar arasında çok iyi bir yere geleceğimizin de göstergesi. Türkiye'de bu sporun kısa zamanda kurumsallaşmasını başarırız diye düşünüyorum. Sizlerden beklediğimiz, bu sporun kurumsallaşmasına destek olmanız." görüşlerini paylaştı.

"Eskiden 650 veya 680 metre ok atan sultanlarımız, padişahlarımız var." diyen Erdoğan, "Şimdi neden bu kadar atamıyoruz diyoruz. Çünkü kimse o kadar çalışmıyor. İstiyoruz ki bu ciddi bir spor dalı, bir disiplin olarak toplumda karşılık bulsun. Yeni federasyonumuz inşallah bu işin hakkını verir." diyerek sözlerini tamamladı.

Toksöz: "21 Şubat 2019'da biz bir serüvene başladık"

TGTOF'un ilk başkanı seçilen Cengiz Toksöz, yeni federasyonun hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu.

"Biz, 21 Şubat 2019'da bir serüvene başladık." ifadesini kullanan Toksöz, "Geleneksel sporlarımız, bize ait değerlerimiz. Bunları kaybetmek, kimliğimizden bir şeylerin eksilmesi, silinmesi demek." değerlendirmesinde bulundu.

Kemankeşlerin yıllardır bu federasyonu hayal ettiklerini dile getiren Toksöz, şöyle devam etti:

"(Bir çatımız olsun) talebiyle bizlere geliniyordu. Bize katkı sunan Okçular Vakfımıza da çok teşekkür ediyorum. Geleneksel sporlarımız, bize ait değerlerimiz. Bunları kaybetmek, kimliğimizden bir şeylerin eksilmesi, silinmesi demek. Bu değerlere sahip çıkacağız. Hz Adem'den bu yana var olduğu söylenen ok ve yay, Allah'ın kuvveti olarak niteleniyordu. Ok ve yay gücün sembolu olarak değerlendirilmiştir. Ok ve yay Türk toplumunun kültürel kodlarının da bir gereği olmuştur."

Federasyonun kurumsallığı yönünde en iyi şekilde hizmet etmeye niyetlendiklerini anlatan Toksöz, "17. yüzyıldan sonra ateşli silahların ortaya çıkmasıyla ok ve yay manevi unsurlar içeren bir spor dalı haline evrilmiştir. Bizim serüvenimiz, atalarımızdan aldığımız emaneti yeni nesillere taşımak ve aktarma serüvenidir. Tarihi bir gün yaşıyoruz. Bundan sonrası çok daha iyi olacak." şeklinde konuştu.

Cengiz Toksöz başkanlığındaki yönetim, disiplin ve denetim kurullarında şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu: Adnan Mehel, Alaattin Nalcıoğlu, Emrullah Akbulut, Metin Ateş, Muhammet Akçay, Muhammet Bakırcı, Murat Aydın, Ömer Koç, Salih Aksu, Selim Erduğan, Varol Türkoğlu, Veysel Durmaz, Yaşar Metin Aksoy ve Yücel Yılmaz.

Disiplin Kurulu: Muammer Birdal, Burak Sevimay, Mesut Güven, Eyüp Çakar ve Adil Çalışkan.

Denetleme Kurulu: İhsan Süleymanoğlu, Hakan Pala. (3 üye de Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek)

