TFF'nin kararı sonrası Terim'den dikkat çeken paylaşım!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada; Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildikleri belirtildi.

Fatih Terim, TFF'nin bu kararı sonrası Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Terim, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" açıklamasından bulundu.

Terim'in bu paylaşımı, Fenerbahçe ve TFF yöneticilerinin Zorlu Center'daki toplantısına bir gönderme olarak yorumlandı.