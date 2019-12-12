TFF'nin aldığı karar sonrası en çok Galatasaray'ın limiti arttı

Futbol Federasyonu’nun takım harcama limitlerini yükseltmesi tartışma konusu oldu.

Federasyonun daha önce belirlediği harcama limitini yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkarmasına Trabzonspor dışında tepki gösteren başka kulüp çıkmadı.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Futbol Federasyonu’nun kulüplerin isteği doğrultusunda bu değişikliği yaptığını açıkladı.

Ekonomik olarak zor günler geçiren birçok Süper Lig kulübünün ara transferde takımlarına yeni oyuncular katabilmek için federasyondan böyle bir talepte bulunduğu öğrenildi.

Harcama limitinindeki yüzde 10’luk artışla kulüpler ara transfere daha fazla bütçe ayırabilecek.

Yeni düzenlemeyle harcama limiti en çok artış gösteren kulüp, 37 milyon lira ile Galatasaray oldu.

Sarı kırmızılıları 26 milyon lira ile Beşiktaş takip etti.

Fenerbahçe’nin de takım harcama limiti 21 milyon lira arttı.

Federasyonun yaptığı değişikliğe karşı çıkan Trabzonspor’a da istemesi durumunda 9 milyon lira fazla harcama hakkı verildi.

Süper Lig’de takım harcama limiti en az artış gösteren kulüp, iki buçuk milyon lira ile Antalyaspor oldu.

(TRT Spor)