TFF'den Ziraat Türkiye Kupası'nda 'tek maç' kararı

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor yıldız ismin sözleşmesini feshetti Trabzonspor yıldız ismin sözleşmesini feshetti Trabzonspor, Guilherme ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini KAP'a bildirdi.

Kritik maça saatler kala ayrılık kararı! Kritik maça saatler kala ayrılık kararı! UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Rangers ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da gözler bir yandan da transferler ve takımdan gönderilecek isimlere çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim, bu sezon kadroda düşünmediği Ahmet Çalık, Sekidika, Ozornwafor ve Jimmy Durmaz'a kapıyı gösterdi.

Samatta: 'Fenerbahçe'yi reddetmek mümkün değil' Samatta: 'Fenerbahçe'yi reddetmek mümkün değil' Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta, sarı-lacivertli takımın reddedilemez olduğunu ifade etti.

İnanılır gibi değil! Vida'yla görüştükten sonra transfer yattı İnanılır gibi değil! Vida'yla görüştükten sonra transfer yattı Beşiktaş, tecrübeli golcü Nikola Kalinic ile 2,5 milyon euro + bonuslar şeklinde anlaşma sağlamıştı ancak Hırvat forvet, milli takımdan arkadaşı Domagoj Vida ile görüştükten sonra maaş talebini bir anda 3 milyon euroya yükseltti. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş transferden vazgeçti.

Türkiye Kupası'nda tek maç kararı Türkiye Kupası'nda tek maç kararı TFF, 2020-21 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turların tek maç üzerinden oynanacağını açıkladı.