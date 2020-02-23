TFF'den Van'da vefat eden vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı

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Süper Lig'de derbi zamanı! Fenerbahçe-Galatasaray karşı karşıya Süper Lig'de derbi zamanı! Fenerbahçe-Galatasaray karşı karşıya Sezonun en kritik maçlarından biri bugün oynanacak. Bütün ihtimaller bir yana ezeli rakiplerin değeri dudak uçuklatıyor. Milyon euroluk ayaklar, dev randevuda takımlarının galibiyeti için her şeyi yapacak.

TFF'den Van için başsağlığı mesajı TFF'den Van için başsağlığı mesajı TFF, İran depremi nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bugün ve yarın oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

Ersun Yanal'ın derbi planı belli oldu Ersun Yanal'ın derbi planı belli oldu Fenerbahçe'de bu akşam oynanacak Galatasaray derbisindeki taktik belli oldu... İşte sarı lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal'ın, ezeli rakiplerini zor durumda bırakacak planı...

Falcao Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Falcao Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Hafta içindeki idman performansıyla Fatih Terim’i ikna etmeyi başaran Radamel Falcao, bugün Fenerbahçe deplasmanında ilk 11’de görev yapacak.

Derbi Vedat Muriqi'nin patlama maçı olacak Derbi Vedat Muriqi'nin patlama maçı olacak Son 3 haftadır ligde gol atamayan ve takım arkadaşlarının da hafta içinde tam destek verdiği Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriç, şanssızlığını Galatasaray derbisinde kırmak istiyor.

Eski futbolculardan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yorumu Eski futbolculardan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yorumu Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kala heyecan dorukta... İki takımın formasını giymiş isimlerden Fatih Akyel ile Emre Aşık ve sarı kırmızılıların eski futbolcularından Kerem İnan ile Hasan Kabze Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.