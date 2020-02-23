TFF'den Van'da vefat eden vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İran'ın Hoy kentinde meydana gelen ve Van'da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, depremde vefat eden vatandaşların anısına 23-24 Şubat'ta oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı kaydedildi.
Açıklamada, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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TFF, İran depremi nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bugün ve yarın oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
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