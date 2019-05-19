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TFF'den şampiyon Galatasaray'a tebrik

TFF'den şampiyon Galatasaray'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, "Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir ile oynadığı müsabakanın ardından bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, lig tarihindeki 22. şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu tebrik eder, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." görüşlerine yer verildi.

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