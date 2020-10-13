TFF'den milli maç için seyirci müjdesi

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
“TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır. Localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirler girebilecektir.
Stadyumda maç günü kesinlikle bilet satışı yapılmayacaktır.
UEFA kuralları gereği stadyuma gelecek seyircilerin toplu ulaşım ile stadyuma gelmemesi gerekmektedir.”
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