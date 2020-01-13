TFF'den Merih Demiral'a 'geçmiş olsun' mesajı

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Roma-Juventus maçında yaşadığı sakatlık sonucu sol diz ön çapraz bağlarında zedelenme ve menisküs yaralanması olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ay-yıldızlı oyuncumuz Merih Demiral'a acil şifalar diliyor, cesaretiyle takdir toplayan oyuncumuzun bir an önce yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.
Merih Demiral'ın daha önce formalarını giydiği Fenerbahçe ve Alanyaspor da "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Trabzonspor’da merakla beklenen 14:61 açıklaması geldi. Bordo-Mavililer, Ali Koç’un sözlerine cevap verdi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral’ın, geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edileceği ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Roma maçında ağır bir sakatlık yaşayan Merih Demiral, Galatasaray'ın transfer planlarını da bozdu.
Golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş, Slovakya'da Zilina forması giyen Robert Bozenik ile ilgileniyor.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sözlerine cevap verdi. Cengiz’in ağır ifadeler kullanması dikkat çekti.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bordo-mavili kulüp hakkında yaptığı açıklamalara saat 14:61'de cevap vereceklerini açıkladı.
Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı başladı. 17 Ocak'a kadar sürecek çalıştayda Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu açılış konuşmasını yaptı.