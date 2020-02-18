TFF'den kulüpler ve yöneticilere 'Etik Kurul' uyarısı

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, konuyla ilgili şunlar kaydedildi:
"Bugüne kadar kulüplerimiz ile yöneticileri ve mensuplarının basın ve yayın organları ile sosyal medyada yaptıkları bir kısım açıklamalar hakkında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle disiplin sevk işlemleri yapılmışsa da, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) veya Tahkim Kurulu tarafından ihlal unsuru oluşmadığı yönünde değerlendirme yapılmıştır.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'nun karar ve içtihatları doğrultusunda Futbol Disiplin Talimatı kapsamında disiplin ihlali olarak değerlendirilmeyen ve bu bilgilendirmemizden sonra yapılacak benzeri açıklamalar hakkında, Etik Kurulu Talimatı kapsamında işlem yapılabilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız."
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüpler ile kulüp yöneticilerinin ve mensuplarının, Futbol Disiplin Talimatı kapsamında disiplin ihlali olarak değerlendirilmeyen açıklamaları hakkında Etik Kurulu Talimatı kapsamında işlem yapılabilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu.
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