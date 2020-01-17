TFF'den kaynak kullandırma başvurusuyla ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kaynak kullandırma başvurusuyla ilgili açıklama yayımladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbolun geliştirilmesi amacıyla futbol kulüpleri ile futbol ile ilgili kurum ve kuruluşların altyapı, tesis, eğitim ve futbol gelişim projeleri için mali yardım düzenleyen Kaynak Kullandırma Talimatı gereğince, kulüplerimizin ve ilgili kurum/kuruluşların 2020-2021 sezonunda mali yardımdan yararlanabilmesi için başvuru süresi 1 Nisan 2020'de sona erecektir.

Kaynak Kullandırma Talimatının 6. Maddesi 1. fıkrasında belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanmış başvuru dosyasının, (dosya sahibinin daha önceki sezonda başvuru yapmış olması, tahsis verilmiş ya da verilmemiş olması durumunda dahi) 2020-2021 sezonu için yeniden hazırlanarak tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Kaynak Kullandırma Talimatının 4. Maddesi 5. fıkrası gereğince 01.04.2020 tarihinden sonra yapılacak başvurular, 2020-2021 sezonunda değerlendirmeye alınmayacak olup, 2021-2022 sezonunda değerlendirmeye alınmak üzere bekletilecektir.”