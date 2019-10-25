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  3. TFF'den flaş değişiklik! 4 sarı kart gören teknik direktör cezalı duruma düşecek

TFF'den flaş değişiklik! 4 sarı kart gören teknik direktör cezalı duruma düşecek

TFF'den flaş değişiklik! 4 sarı kart gören teknik direktör cezalı duruma düşecek

TFF Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini açıkladı. 93. maddedeki değişiklik ile birlikte sezon içerisinde aynı kategoride 4 sarı kart gören teknik adam, görevli veya kulüp yöneticileri, bir sonraki resmi maçta cezalı duruma düşecek.

Talimatın 97/3 maddesinde yapılan değişiklikte ise hak mahrumiyeti cezası olan kulüp başkanlarına getirilen, hak mahrumiyeti cezasının "kulübünün resmi müsabakalarında, protokol tribünü hariç stadyumlara girmelerine engel olmaz" istisnası kaldırıldı. Kulüp başkanlarının aldığı ceza kulübün kupa müsabakasının oynandığı maça gelmesi durumunda ise ceza o gün infaz edilmeyecek.

(Sabah)

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