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  • 21 Şubat 2020 Cuma 16:15
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  • 21 Şubat 2020 Cuma 16:31

TFF'den Etik Kurulu Talimatı'nda kritik değişiklik

TFF'den Etik Kurulu Talimatı'nda kritik değişiklik

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yaptı. Değişiklikle futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ile yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirildi. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yaptı.
      
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yönetim kurulunun yaptığı değişiklikle, futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ile yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirildi.

Etik Kurulu Talimatı'nın "tahrik edici davranış ve etik ilkelerine aykırı açıklamalardan kaçınma" başlığındaki 12. maddesi, değişikliğin ardından şu şekilde oldu:

Futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler;

a) Heyecanlı, kontrol dışı, ön yargılı ve suçlayıcı,

b) Kulüpler arasında çatışmaya yol açacak, dostane duyguları zaafa uğratacak,      

c) Taraftarların ve izleyicilerin –çirkin ve kötü tezahürat da dahil olmak üzere- olumsuz tüm davranışlarını özendirecek, tahrik ve teşvik edecek beyan ve davranışlar ile,      

d) Basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalardan bulunmaktan, kaçınmak zorundadır.

 

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TFF'den kritik değişiklik
TFF'den kritik değişiklik

TFF'den kritik değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yaptı. Değişiklikle futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ile yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirildi. İşte detaylar...

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