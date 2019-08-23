TFF'den Emine Bulut için flaş karar

Kararın, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görüşmesinin ardından alındığı belirtildi.
Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, sakatlığı sebebiyle Göztepe maçının kadrosundan çıkarıldı.
Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.
Dinamik bir '6' numara arayışına çıkan Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Markus Henriksen'le anlaşmaya vardı.
İspanya'nın en saygın gazetelerinden AS, Radamel Falcao'nun Galatasaray ile transfer görüşmelerini sonlandırdığını ve Kolombiyalı golcünün Valencia ile görüşmelere başladığını iddia etti.
Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Mbaye Diagne için Suudi Arabistan'dan flaş bir haber ortaya atıldı.
Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza, kısa süre içinde iki farklı açıklama yaptı.