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aksam.com.tr
  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 08:00
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  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 08:00

TFF'den 'ayakta' müjde!

TFF'den 'ayakta' müjde!

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Beşiktaş ve G.Saray’ın, kale arkalarına ayakta seyirci alınması için yaptığı başvuruya vize çıktı. Türk Telekom 62 bin 500 kapasiteye ulaşacak. Kartal da rahatlayacak.

AKŞAM

TFF Yönetim Kurulu, talimatlarda önemli değişikliğe gitti.

İşte alınan o kararlar;

1- TFF, tribünlere ayakta seyirci alınabilmesinin önünü açan düzenlemeyi yürürlüğe soktu. Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı’nda yapılan değişiklikle, tribünlere ayakta seyirci alınabilmesine ilişkin düzenlemeye gidildiği bildirildi. Statların kapasitesi artacak. G.Saray’ın 52 bin 500 kişilik stadı 62 bin 500 olacak. Gelirler artacak.

2- Yeni transferler, Transfer sezonunun son günü saat 00:00’a kadar değil saat 18:00’e kadar bildirilebilecek. Geciken kabul edilmeyecek.

3- Süper Lig kulüpleri özel maçlarını 50 bin TL’den düşük bedelle yayınlatamayacak ve ücretin yüzde 10’unu TFF’ye ödeyecek.

4- Süper Lig kulüpleri özel maçlarını kulüp TV, internet sitesi veya sosyal medyadan yayınlaması halinde TFF’ye maç başı 5 bin TL verecek. 

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