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Karius yedikçe Liverpool üzülüyor Karius yedikçe Liverpool üzülüyor BEŞİKTAŞ’IN Alman fi le bekçisi Karius’un yediği goller, Beşiktaş taraftarı kadar Liverpool’a gönül verenleri de üzüyor.

TFF'den 'ayakta' müjde! TFF'den 'ayakta' müjde! Beşiktaş ve G.Saray’ın, kale arkalarına ayakta seyirci alınması için yaptığı başvuruya vize çıktı. Türk Telekom 62 bin 500 kapasiteye ulaşacak. Kartal da rahatlayacak.

Deyverson atağı Deyverson atağı BREZİLYA’NIN Palmeiras takımının golcüsü Deyverson’a Fenerbahçe’nin talip olduğu öne sürüldü.

Ricardo bugün İstanbul'da Ricardo bugün İstanbul'da İtalya basını, Milan’lı Ricardo Rodriguez’in imza atmak için bugün İstanbul’a geleceğini duyurdu.

'Futbola Obra bulsam anahtarı teslim ederim' 'Futbola Obra bulsam anahtarı teslim ederim' Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘Obradoviç il sözleşme imzalamak istiyor musunuz?’ sorusuna böyle yanıt verdi: “Obradoviç istediği sürece bizde kalır. Bu takım büyük başarılar elde etti. Futbolda da bir tane Obra bulsam anahtarı ona veririm. Bu yıl başarısız olsalar da canları sağ olsun.”

İdeal Fener sahada! Gaziantep FK-Fenerbahçe muhtemel 11'ler İdeal Fener sahada! Gaziantep FK-Fenerbahçe muhtemel 11'ler Fenerbahçe 2. yarıya G.Antep deplasmanında ideal bir kadroyla başlayacak. Takımda cezalı oyuncu yok. Zajc ve Adil Rami ise evde kaldı.