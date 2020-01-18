TFF'den 'ayakta' müjde!

AKŞAM
TFF Yönetim Kurulu, talimatlarda önemli değişikliğe gitti.
İşte alınan o kararlar;
1- TFF, tribünlere ayakta seyirci alınabilmesinin önünü açan düzenlemeyi yürürlüğe soktu. Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı’nda yapılan değişiklikle, tribünlere ayakta seyirci alınabilmesine ilişkin düzenlemeye gidildiği bildirildi. Statların kapasitesi artacak. G.Saray’ın 52 bin 500 kişilik stadı 62 bin 500 olacak. Gelirler artacak.
2- Yeni transferler, Transfer sezonunun son günü saat 00:00’a kadar değil saat 18:00’e kadar bildirilebilecek. Geciken kabul edilmeyecek.
3- Süper Lig kulüpleri özel maçlarını 50 bin TL’den düşük bedelle yayınlatamayacak ve ücretin yüzde 10’unu TFF’ye ödeyecek.
4- Süper Lig kulüpleri özel maçlarını kulüp TV, internet sitesi veya sosyal medyadan yayınlaması halinde TFF’ye maç başı 5 bin TL verecek.
BEŞİKTAŞ’IN Alman fi le bekçisi Karius’un yediği goller, Beşiktaş taraftarı kadar Liverpool’a gönül verenleri de üzüyor.
Beşiktaş ve G.Saray’ın, kale arkalarına ayakta seyirci alınması için yaptığı başvuruya vize çıktı. Türk Telekom 62 bin 500 kapasiteye ulaşacak. Kartal da rahatlayacak.
BREZİLYA’NIN Palmeiras takımının golcüsü Deyverson’a Fenerbahçe’nin talip olduğu öne sürüldü.
İtalya basını, Milan’lı Ricardo Rodriguez’in imza atmak için bugün İstanbul’a geleceğini duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘Obradoviç il sözleşme imzalamak istiyor musunuz?’ sorusuna böyle yanıt verdi: “Obradoviç istediği sürece bizde kalır. Bu takım büyük başarılar elde etti. Futbolda da bir tane Obra bulsam anahtarı ona veririm. Bu yıl başarısız olsalar da canları sağ olsun.”
Fenerbahçe 2. yarıya G.Antep deplasmanında ideal bir kadroyla başlayacak. Takımda cezalı oyuncu yok. Zajc ve Adil Rami ise evde kaldı.
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, “Bakıyorum son zamanlarda herkes Trabzonspor’un muhasebesini tutmaya başladı. Tekrar tekrar söylüyorum. Herkes kendi muhasebesini tutsun” dedi.