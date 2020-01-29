TFF'den AİHM'in kararına cevap: Söz konusu karar henüz kesinleşmedi

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:
“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, TFF Tahkim Kurulu'nun Trabzonspor'un eski futbolcusu Ömer Kerim Ali Rıza ile amatör futbolcular Fatih Aslan, Şaban Serin ve Mehmet Erhan Berber'in yaklaşık 10 yıl önce, hakem Serkan Akal'ın ise yaklaşık 4 yıl önce yaptıkları başvuruları birleştirmiş ve TFF Tahkim Kurulu'nun yapısı ve oluşumu göz önünde bulundurularak Ömer Kerim Ali Rıza ile Serkan Akal'ın başvuruları yönünden tazminat ödenmesine, amatör futbolcular yönünden ise başvurunun reddine karar vermiştir.
Söz konusu karar henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, Mahkemenin tespitleri hakkında FIFA ve UEFA ile iş birliği içerisinde inceleme ve değerlendirme çalışmalarının başlatıldığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.”
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