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  3. TFF'den açıklama: Zekeriya Alp 3 Ocak 2020 tarihinde basın toplantısı düzenleyecek

TFF'den açıklama: Zekeriya Alp 3 Ocak 2020 tarihinde basın toplantısı düzenleyecek

TFF'den açıklama: Zekeriya Alp 3 Ocak 2020 tarihinde basın toplantısı düzenleyecek

TFF, MHK Başkanı Zekeriya Alp’in 3 Ocak 2020 tarihinde basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, 3 Ocak 2020 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak toplantıda MHK Başkanı Zekeriya Alp, ilk yarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Toplantıda MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan da bir sunum gerçekleştirecek.”


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