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  3. TFF'den 8 kulübe puan silme cezası

TFF'den 8 kulübe puan silme cezası

TFF'den 8 kulübe puan silme cezası

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

İncelemeler neticesinde Kurul; Süper Lig'den; Antalyaspor A.Ş. , Denizlispor, Gençlerbirliği, Kayserispor, MKE Ankaragücü, TFF 1.Lig'den; Adanaspor A.Ş., Altay, Balıkesirspor, Büyükşehir Belediye Boluspor, Ekol Göz Menemenspor, Erzurumspor, TFF 2.Lig'den; Ankara Demirspor, Bandırmaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Eyüpspor, İnegölspor, Pendikspor, Sancaktepe Futbol Kulübü AŞ., Sivas Belediye Spor, Tarsus İdman Yurdu, ve Zonguldak Kömür Spor A.Ş., kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan;

TFF 1.Lig'den; Bursaspor, Eskişehirspor, Osmanlıspor Futbol Kulübü, TFF 2.Lig'den; Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor A.Ş, Şanlıurfaspor ve Uşak Spor A.Ş. kulüplerine 3'er puan silme cezası verdi.

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