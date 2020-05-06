TFF'de görev değişimi

SPOR GÜNDEMİ

Bakan Koca'dan Süper Lig yorumu Bakan Koca'dan Süper Lig yorumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı hakkında ilk kez konuştu.

Nihat Özdemir liglerin akıbetini açıkladı Nihat Özdemir liglerin akıbetini açıkladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen liglerin akıbetiyle ilgili açıklama yapıyor.

Beşiktaş'ta Atiba şoku yaşanıyor Beşiktaş'ta Atiba şoku yaşanıyor Küçük rakamdan büyük olay... Yönetim, 100 bin Euro alacağı olan Atiba'ya, “50'sini şimdi ödeyelim, kalanını ertele” dedi, tecrübeli oyuncu teklifi kabul etmedi. Kanadalı yıldız ile sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.

Büyük sürpriz! Fener'in yeni hocası... Büyük sürpriz! Fener'in yeni hocası... Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren ve Nenad Bjelica ile büyük oranda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, alternatif isimleri de gündeminde tutuyor. Belçika basınına göre Sarı-Lacivertliler, bir başka Hırvat teknik adam Ivan Leko'yla da ilgileniyor. 4,5 ay önce Al-Ain'den ayrılan 42 yaşındaki antrenör şu an boşta.

Süper Lig şifresiz mi yayınlanacak? Açıklama... Süper Lig şifresiz mi yayınlanacak? Açıklama... Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Türkiye'de futbol ligleri 12-13-14 Haziran'da başlayacak. Bu son dakika gelişmesinin ardından futbolseverler, "Süper Lig şifresiz mi yayınlanacak? beIN Sports şifresiz mi olacak?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

Galatasaray'dan 4 bomba transfer birden Galatasaray'dan 4 bomba transfer birden Sarı kırmızılı yönetim, prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Semih Kaya ve Oğulcan Çağlayan'ı resmen G.Saraylı yapacak. Erdoğan Yeşilyurt'u da almak isteyen Aslan; Lemina ve Onyekuru'yu yeniden kiralamak için masaya oturacak.