SPOR GÜNDEMİ

Sağlık Bakanı Koca'dan Süper Lig açıklaması Sağlık Bakanı Koca'dan Süper Lig açıklaması Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum." dedi.

TFF Yönetim Kurulu yarın toplanıyor TFF Yönetim Kurulu yarın toplanıyor TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu yarın saat 10.00'da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Acil olarak toplanma kararı alan Nihat Özdemir, gündemle ilgili açıklamayı yarın saat 14.00'de yapacak.

River Plate, Falcao'nun hayalini kuruyor River Plate, Falcao'nun hayalini kuruyor River Plate'in teknik sekreteri Enzo Francescoli, son dönemde eski takımlarına dönmeleri konusunda dedikodular çıkan Galatasaray'dan Radamel Falcao ve Juventuslu Gonzalo Higuain hakkında açıklamalarda bulundu.

Juventus'tan koronavirüs testi pozitif çıkan Dybala için açıklama Juventus'tan koronavirüs testi pozitif çıkan Dybala için açıklama İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta daha önce Daniele Rugani, Blaise Matuidi, ve Paulo Dybala'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Rugani ve Matuidi'nin testlerinin negatife dönmesine rağmen Dybala'dan hâlâ müjdeli haber gelmedi. Juventus'ta Arjantinli futbolcu ile ilgili açıklamada bulundu.

Falcao: ‘Türkiye'de çok mutluyum‘ Falcao: ‘Türkiye'de çok mutluyum‘ Galatasaray'ın Kolombiyalı süper starı Radamel Falcao, ESPN'e bir röportaj verdi ve karantina günlerinde evdeki yeni görevinden bahsederken, yaşadıklarını anlattı ve ülkesi Kolombiya'daki futbolun gelişimine de dikkat çekti.

‘Barça'nın şampiyon ilan edilmesi adil olmaz‘ ‘Barça'nın şampiyon ilan edilmesi adil olmaz‘ İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun sonlandırılarak Barcelona'nın şampiyon ilan edilmesi yönünde alınacak bir kararın adil olmayacağını savundu.