TFF Yönetim Kurulu yarın toplanıyor

TFF Yönetimi yarın kendi arasında yapacağı toplantıda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile yapılan bugünkü görüşmenin içeriği değerlendirilecek. Başkan Özdemir 14.00'de açıklama yaparak tüm ayrıntıları paylaşacak. Bu toplantının ardından futbol sezonu ile ilgili kararların netleşmesi bekleniyor.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum." dedi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu yarın saat 10.00'da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Acil olarak toplanma kararı alan Nihat Özdemir, gündemle ilgili açıklamayı yarın saat 14.00'de yapacak.
River Plate'in teknik sekreteri Enzo Francescoli, son dönemde eski takımlarına dönmeleri konusunda dedikodular çıkan Galatasaray'dan Radamel Falcao ve Juventuslu Gonzalo Higuain hakkında açıklamalarda bulundu.
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta daha önce Daniele Rugani, Blaise Matuidi, ve Paulo Dybala'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Rugani ve Matuidi'nin testlerinin negatife dönmesine rağmen Dybala'dan hâlâ müjdeli haber gelmedi. Juventus'ta Arjantinli futbolcu ile ilgili açıklamada bulundu.
Galatasaray'ın Kolombiyalı süper starı Radamel Falcao, ESPN'e bir röportaj verdi ve karantina günlerinde evdeki yeni görevinden bahsederken, yaşadıklarını anlattı ve ülkesi Kolombiya'daki futbolun gelişimine de dikkat çekti.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun sonlandırılarak Barcelona'nın şampiyon ilan edilmesi yönünde alınacak bir kararın adil olmayacağını savundu.
Teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşan Fenerbahçe 2020'nin ilk transfer bombasını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler, PSG'de forma şansı bulmakta zorlanan Eric Maxim Choupo-Moting ile prensip anlaşmasına vardı.