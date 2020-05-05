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aksam.com.tr
  • 05 Mayıs 2020 Salı 19:48
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  • 05 Mayıs 2020 Salı 20:16

TFF Yönetim Kurulu yarın toplanıyor

TFF Yönetim Kurulu yarın toplanıyor

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TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu yarın saat 10.00'da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Acil olarak toplanma kararı alan Nihat Özdemir, gündemle ilgili açıklamayı yarın saat 14.00'de yapacak.

TFF Yönetimi yarın kendi arasında yapacağı toplantıda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile yapılan bugünkü görüşmenin içeriği değerlendirilecek. Başkan Özdemir 14.00'de açıklama yaparak tüm ayrıntıları paylaşacak. Bu toplantının ardından futbol sezonu ile ilgili kararların netleşmesi bekleniyor.

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Sağlık Bakanı Koca'dan Süper Lig açıklaması

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TFF Yönetim Kurulu yarın toplanıyor
TFF Yönetim Kurulu yarın toplanıyor

TFF Yönetim Kurulu yarın toplanıyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu yarın saat 10.00'da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Acil olarak toplanma kararı alan Nihat Özdemir, gündemle ilgili açıklamayı yarın saat 14.00'de yapacak.

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