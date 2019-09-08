TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop: Güzel bir oyunla istediğimiz 3 puanı aldık

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Andorra'yı 1-0 yenmesine ilişkin, "Güzel bir oyunla istediğimiz 3 puanı aldık." dedi.

"DOĞRULARI YAPTIK VE GOLÜ BULDUK"

Vodafone Park'ta yapılan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Altıntop, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Güzel bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Oynadığımız futbol güzeldi. Doğruları yaptık ve sonunda golü bulduk. Andorra'nın nasıl oynayacağını biliyorduk. Güzel bir oyunla istediğimiz 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Hata yapmadan devam etmek önemliydi. Şimdi Moldova maçına odaklanacağız." diye konuştu.

"HOCA DOĞRU HAMLELER YAPTI"

Hamit Altıntop, grupta henüz puanı bulunmayan Andorra karşısında galibiyeti getiren golün 89. dakikada gelmesiyle ilgili, "Bunlar olacak. Önemli olan istediğini alabilmek. Burada sabırlı kalmak önemli. Hocanın değişiklikleri vardı. Ozan'ın golü atması hocanın doğru hamle yaptığını gösteriyor. İzlanda'ya kaybettikten sonra galibiyetle başlamak önemliydi." ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU YANITI

İtalya'nın Milan takımında forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun performansının eleştirilmesiyle ilgili bir soruya Altıntop, "Hakan'ın çok değerli bir silah olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada eleştiri olacaktır. Beklentiler yüksek olduğu için eleştiri vardır. Farklı pencereden bakmak lazım. Sonuçta herkes Hakan'ın şutlarını ve frikiklerini özlüyordur. Bunları olumsuz tarafa çekmemek lazım. Oynadığı takım ve forma numarası belli. Bunların kıymetini bilelim. Böyle isimleri el üstünde tutacağımıza, maalesef zor durumda bırakabiliyoruz. Bunları artık aşmamız lazım." cevabını verdi.

"YABANCI SINIRINI BIRAKALIM"

Hamit Altıntop son olarak "Arkadaşlar ne kadar sabırlı olduğumu biliyorsunuz ama üst üste sorular geliyor. Yabancı sınırını bırakalım, bugünün keyfini çıkartalım" dedi.