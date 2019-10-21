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  3. TFF ve kulüplerden Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

TFF ve kulüplerden Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

TFF ve kulüplerden Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübünün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi tebrik edilerek, "Sayın Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi'yle ilgili, "Ahmet Nur Çebi’yi tebrik ediyor; Sayın Çebi ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi'yi kutlar, bu seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz." denildi.

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