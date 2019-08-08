TFF Tahkim Kurulu'ndan Serkan Çınar'a ret

Temsilcimiz Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11’i…

Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes, Monaco'yu kesin bir dille uyardı: 'Ya şimdi Galatasaray'a gönderin..."

Trabzonspor'u reddetti, Beşiktaş devreye girdi

Trabzonspor’un ciddi bir şekilde ilgilenmesine rağmen bordo mavili kulübün teklifi reddeden ve rotasını İstanbul’a kıran Daniel Sturridge, Beşiktaş ile görüşmelere başladı.