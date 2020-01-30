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  • TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Nwakaeme itirazını reddetti! Yıldız isim F.Bahçe maçında yok
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 16:48
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  • 30 Ocak 2020 Perşembe 17:19

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Nwakaeme itirazını reddetti! Yıldız isim F.Bahçe maçında yok

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Nwakaeme itirazını reddetti! Yıldız isim F.Bahçe maçında yok

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Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin kartı için yaptığı itiraz için kararını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin kartı için yaptığı itirazı reddetti.

Bu kararının ardından Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

TAHKİM KURULU'NUN AÇIKLAMASI

"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic.A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan reddine, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."

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