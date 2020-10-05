TFF, Süper Lig'in 5, 6, 7 ve 8. hafta programını açıkladı

Süper Lig’de 5, 6, 7 ve 8. haftaların programları şöyle:
5.HAFTA
17 Ekim Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
16.00 Hes Kablo Kayserispor - DG. Sivasspor
16.00 İH. Konyaspor - Yeni Malatyaspor
19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir FK
18 Ekim Pazar
13.30 A. Hatayspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa
16.00 Fraport-Tav Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü
19.00 Göztepe - Fenerbahçe
19 Ekim Pazartesi
20.00 Galatasaray - A. Alanyaspor
20.00 Gençlerbirliği - Y. Denizlispor
BAY geçen takım: Beşiktaş
6. HAFTA
23 Ekim Cuma
20.00 Kasımpaşa - Göztepe
24 Ekim Cumartesi
13.30 MKE Ankaragücü - A. Hatayspor
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray
19.00 Medipol Başakşehir FK - Fraport-Tav Antalyaspor
25 Ekim Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
16.00 A. Alanyaspor - Fatih Karagümrük
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - İH. Konyaspor
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
26 Ekim Pazartesi
20.00 DG. Sivasspor - Çaykur Rizespor
20.00 Y. Denizlispor - Beşiktaş
BAY geçen takım: Kayserispor
7.HAFTA
30 Ekim Cuma
20.00 Fatih Karagümrük - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa
31 Ekim Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol Kulübü
16.00 Göztepe - A. Alanyaspor
19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü
1 Kasım Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor
16.00 İH. Konyaspor - Medipol Başakşehir
19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
2 Kasım Pazartesi
20.00 A. Hatayspor - DG. Sivasspor
20.00 Fraport-Tav Antalyaspor - Fenerbahçe
BAY geçen takım: Denizlispor
8. HAFTA
6 Kasım Cuma
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş
7 Kasım Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Fraport-Tav Antalyaspor
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe
16.00 A. Alanyaspor - Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe - İH. Konyaspor
8 Kasım Pazar
13.30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük
13.30 Yeni Malatyaspor - Y. Denizlispor
16.00 Hes Kablo Kayserispor - A. Hatayspor
16.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği
19.00 DG. Sivasspor - Galatasaray
BAY geçen takım: Çaykur Rizespor
Serdar Aziz'in ezeli rakip Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.
Trabzonspor, Salzburg'ta forma giyen 33 yaşındaki orta saha Zlatko Junuzovic için Avusturya ekibiyle pazarlıklara başladı. Tecrübeli futbolcunun gün içinde Türkiye'ye gelebileceği öğrenildi.
Gazitantep FK, bir dönem Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Kevin Mirallas'ı şehre getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.
İstanbul Valiliği, Formula 1 İstanbul yarışının seyircisiz olarak düzenleneceğini açıkladı.
Porto'nun Brezilyalı sol beki Alex Telles, Manchester United'a transferini tamamlamak için Manchester'a gitti.
Trabzonspor, Palmeiras'ın Brezilyalı stoperi Vitor Hugo'nun transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.