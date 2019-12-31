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TFF, Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı

TFF, Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı

TFF, Süper Lig takımlarının 2019-2020 sezonu harcama limitlerini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Kulüp Lisans Kurulu, 28.12.2019 tarih ve 13 No'lu toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK.XII/G bölümü uyarınca Süper Lig kulüplerinin Takım Harcama Limitlerinin artırım koşulları değerlendirilmiş ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitleri, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:

2019-2020 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/E Maddesinde belirtilen sapma oranları (2019-2020 sezonu için % 30) profesyonel futbolcu sözleşmesi tescili bakımından yukarıda açıklanmış olan takım harcama limitlerine dahil edilir.

İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Süper Lig kulüpleri, Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/İ Maddesi hükümlerine göre tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini önceden Kurula sunmak ile yükümlüdür. Kulüplerin futbolcu sözleşmelerinin takım harcama limitlerini aşıp aşmadığına Kurul tarafından karar verilecektir.

*Sıralama, 2018-2019 Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.


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