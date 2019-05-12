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TFF, Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkında kararını verdi

TFF, Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkında kararını verdi

Hakem Serkan Çınar ve VAR hakemi Alper Ulusoy'a artık maç yok. Maçın hakemi Serkan Çınar ile VAR hakemi Alper Ulusoy, yaptıkları kritik hatalar nedeniyle cezalandırılacak.

Sosyal medyada en çok konuşulan olay haline gelen Rizespor-Galatasaray maçındaki pozisyonlar, lig yarışı kadar iki hakemin kariyerlerini de doğrudan etkileyecek. Maçın hakemi Serkan Çınar ve VAR hakemi olarak görev yapan Alper Ulusoy, karşılaşmadaki yönetimleri nedeniyle cezalandırılıyor.

MHK kaynakları ve hakem camiasından edinilen bilgilere göre, Çınar ile Ulusoy'a sezon sonuna kadar kesinlikle görev verilmeyecek.

İki ismin önümüzdeki sezon hakemliğe devam etmesinin de hayli zor olduğu belirtildi. 

'KASIT YOK, KAZA VAR'

Hakem yorumcuları, eski hakemler ve spor camiasında ağırlıklı olarak eleştirilen hakemlerin durumu akşam MHK'nin de gündemindeydi. 

(Fotomaç)

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