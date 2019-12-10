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  3. TFF resmen açıkladı! Harcanabilir tutar yükseltildi

TFF resmen açıkladı! Harcanabilir tutar yükseltildi

TFF resmen açıkladı! Harcanabilir tutar yükseltildi

TFF Yönetim Kurulu, 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptığını açıkladı. Süper Lig kulüplerinin mali durumunu göz önüne alan Türkiye Futbol Federasyonu, resmi siteden yaptığı açıklamayla değişikliği ilan etti. TFF Yönetim Kurulu, 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine karar verdi.

"TFF Yönetim Kurulu'nun 09.12.2019 tarihli toplantısında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması" başlıklı EK-XII'sinin E bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine; F bölümünün 2. Paragrafında değişiklik yapılarak üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılması usulünün belirlenmesine ve G bölümüne 5. madde eklenerek finansal borçlarını sona erdiren yada yapılandıran kulüpler veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için takım harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verildi."

(Futbol Arena)


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