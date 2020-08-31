TFF olağan genel kurulu toplanıyor

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de ayrılık vakti Fenerbahçe'de ayrılık vakti Fenerbahçe'de ayrılıklar bu hafta itibarıyla başlayacak.Teknik direktör Erol Bulut, gönderilecek isimler konusunda yönetimle görüştü.

Marcao'da geri sayım! 19 milyon euro... Marcao'da geri sayım! 19 milyon euro... Galatasaray ile Newcastle United arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlanmak üzere. İngiliz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'a Brezilyalı stoper için 22 milyon euro önerdi. Cim-Bom, sonraki satıştan yüzde 10 isteyince Ada ekibi teklifi 19 milyon euro+yüzde 10'a çekti. Transferde geri sayım başladı.

'Come Juan' mesajı sosyal medyayı karıştırdı 'Come Juan' mesajı sosyal medyayı karıştırdı Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, sosyal medyada idman fotoğrafına yorum yapan Juan Cuadrado'ya transfer çağrısı yaptı. Kolombiyalı forvet, vatandaşına ‘Come Juan' mesajı yolladı. Radamel Falcao'nun mesajını beğeni yağmuruna tutan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Cuadrado'ya ‘Come to Galatasaray' mesajları yollamaya başladı.

Trabzonspor'da Sosa yerine Milan'dan transfer! Biglia... Trabzonspor'da Sosa yerine Milan'dan transfer! Biglia... Jose Sosa'nın yerini doldurmaya çalışan Trabzonspor'un Milanlı Lucas Biglia'yı kadrosuna katabilmek için ilk teklifini yaptığı öğrenildi.

Galatasaray'ın Kenan aşkı yeniden alevlendi Galatasaray'ın Kenan aşkı yeniden alevlendi Daha önce Cim Bom'un transfer listesinde yer alan Kenan Karaman yeniden gündemde... Kanat-forvet arayan Sarı- Kırmızılılar, İstanbul'a gelen milli oyuncunun menajeriyle bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Alman ekibi Düsseldorf'la da temaslarına yeniden başlayan Aslan orta yol arayacak.