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aksam.com.tr
  • 30 Temmuz 2019 Salı 20:32
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  • 30 Temmuz 2019 Salı 20:32

TFF, Mehmet Yiğiner'i tebrik etti

TFF, Mehmet Yiğiner'i tebrik etti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MKE Ankaragücü Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Yiğiner'i tebrik etti.

Federasyonun internet sitesinde yayımlanan tebrik mesajında, "MKE Ankaragücü Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa tekrar seçilen Sayın Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

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