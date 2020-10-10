TFF: Lig ve kupa maçlarında localara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir." denildi.
Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve Misli.com 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulamanın 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacağı bildirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), lig ve kupa maçlarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına izin verildiğini açıkladı.
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