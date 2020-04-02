TFF kurullarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

SPOR GÜNDEMİ

Lig iptal edildi, mevcut lider şampiyon oldu Lig iptal edildi, mevcut lider şampiyon oldu Belçika Futbol Federasyonu, sezonun geri kalan maçlarının oynanmayacağını ve mevcut lider Club Brugge'un şampiyon ilan edildiğini açıkladı.

Güle güle Belhanda! İşte Terim'in yeni 10 numarası Güle güle Belhanda! İşte Terim'in yeni 10 numarası Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, gelecek sezonun kadrosunu planlamak için kolları sıvadı. Genç yetenekleri yakın markaja alan tecrübeli teknik adam, Brondby'de forma giyen Anis Ben Slimane'yi gözüne kestirdi.

Beşiktaş'tan kampanyaya anlamlı bağış: 1 milyon 903 bin TL Beşiktaş'tan kampanyaya anlamlı bağış: 1 milyon 903 bin TL Beşiktaş kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na kulübün kuruluş yılı olan 1903 yılına gönderme yaparak 1 milyon 903 bin TL'lik anlamlı bir bağışta bulundu.

Falcao Al Hilal'e 'evet' dedi Falcao Al Hilal'e 'evet' dedi Suudi Arabistan gazetesi Al Watan'dan Galatasaray taraftarını sarsacak iddialar... Arap basını Gomis'le sözleşmesini uzatamayan Al Hilal'in, Aslan'ın golcüsü Radamel Falcao ile anlaştığını iddia etti. Haberde, “Yeni sezonda oyun lideri Falcao olacak” denildi.

Sergen Yalçın 9 ismi yönetime sundu Sergen Yalçın 9 ismi yönetime sundu Ekonomik olarak zor günler geçiren Siyah- Beyazlılar, yeni sezonun planlamasını büyük oranda genç isimler üzerine kuracak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren teknik direktör Sergen Yalçın, belirlediği 9 ismi yönetime sundu.

Cimbom'da 3 yıldız tamam, sıradaki isim belli Cimbom'da 3 yıldız tamam, sıradaki isim belli Birçok futbolcusundan maaşında indirim talep edecek olan sarı-kırmızılı yönetim, gelecek sezon için yerli oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Çalışmalarına şimdiden başlayan yönetim, Fatih Terim'in daha raporu doğrultusunda 3 yerliyle prensipte anlaşma sağlarken, 1 isim için ise görüşmelerini sürdürüyor.