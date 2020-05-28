TFF, 'küme düşme kaldırılsın' başvurusunu reddetti

Süper Lig'in 2019-20 sezonu daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak.
'KÜME DÜŞME KALDIRILSIN' TALEBİ REDDEDİLDİ
Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedilirken Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) belirlenecek takvime göre oynanacak.
LİG VE KUPADA FİKSTÜR BUGÜN AÇIKLANACAK
Lig 12 Haziran'da başlayacak ve önümüzdeki ilk 5 haftanın fikstürü bugün açıklanacak. Türkiye Kupası kaldığı yerden devam edecek ve yarı final maçlarının rövanş fikstürü de bugün açıklanacak.
5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Maçlara deplasmanlı bir şekilde devam edilecek ve takımlar bu süreçte 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.
Maçlarda uygulanacak bazı koronavirüs önlemleri ise şöyle:
-Statlarda maç günü bulunacak görevli sayısı kısıtlı olacak
-Basın akreditasyonları kısıtlanacak
-Görevli kişiler maçlardan 2 gün önce testten geçirilecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi.
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Dün Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattığını resmen açıklayan Bordo-Mavililer, yine Balıkesirspor'dan Aly Malle ile prensip anlaşmasına vardı. Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık” dedi.
Yeni sezon planlaması için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yol ayrımına gelindi. Şilili futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi yenilenmeyeceği gibi kalan 8 haftada da takımda düşünülmediği öğrenildi.
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, Trabzon'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak istiyor.
Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan Nuri Şahin, Sarı- Lacivertliler ile söz kesti. Transferde yerli isimlere ağırlık verecek olan yönetimin imza attıracağı ilk ismin Nuri Şahin olması bekleniyor.
Al Hilal, Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden olan Younes Belhanda'yı ısrarla kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş'ın 35 milyon Euro'Luk bütçesini yarı yarıya düşürmeyi planlayan yönetim kararını Sergen Yalçın'a iletti. Yalçın, “Anadolu takımlarının bütçesi bile 18 milyon Euro... Eğer başarı istiyorsak ona göre takım kurmalıyız” cevabını verdi.